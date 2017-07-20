يبدأ العديد منا يومه بجرعة كافيين، في فنجان قهوة أو كوب كابتشينو أو نسكافيه، أو ما شابه، لأن تلك المادة تعطينا جرعة من الطاقة والنشاط، ولكنها تأتي بأعراض سلبية أيضا.

ويعتبر الكافيين، نظرا لنسبة إدمانه، بمثابة "مخدر نفسي"، يؤثر على طريقة تعامل من يتناوله مع العالم الخارجي.

ونشر موقع "بزنس إنسايدر" الآثار المختلفة لمادة الكافيين، التي نستهلكها في أجسامنا يوميا..

* الكافيين يزيد اليقظة، لفترة مؤقتة.

* يحسن الكافيين مزاج من يتناوله، ويقلل الإحساس بالملل.

* يرفع الكافيين من الأدرينالين في الجسم، مما يشحن الإنسان ويجعله أكثر استعدادا.

* أظهرت دراسات أن الكافيين يحسن ذاكرة الإنسان.

* يرفع الكافيين مستوى الانتباه، خاصة إذا كان الشخص في حالة إرهاق.

* استنتجت بعض الدراسات أن فوائد الكافيين سببها الإدمان، مما يعني أن التعب وعدم التركيز عند عدم استهلاك الكافيين، سببه إدمان * * تلك المادة، وعدم القدرة على العمل بشكل طبيعي من دونها.

* يخفض الكافيين شهوة الطعام لدى الإنسان، ولكن لفترة قصيرة.

*/ يساعد الكافيين على زيادة كفاءة بعض الأدوية، عندما يتم أخذهما سويا.

* يعرف الكافيين بكونه "محسن للأداء" في الرياضة.

* يستغرق جسمك 12 ساعة للتخلص تماما من آثار الكافيين، لذا فأن تأثيره قد يطول ويؤدي إلى الإرهاق لاحقا.

* قد يؤدي الكافيين إلى حرقة في المعدة.

* أظهرت دراسة جديدة أن شرب القهوة قد يقلل فرص الوفاة، ويطيل عمر الإنسان. علما بأن القهوة أكثر أنواع استهلاك الكافيين شيوعا.