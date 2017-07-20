«هذا ما حصل بالفعل»
نجمة الغناء الشهيرة بيونسيه تكشف أن ولديها التوأم رومي وسير ليس لهما اسم أوسط، وأن طبيب نجمة تلفزيون الواقع كيم كارديشيان هو من ولدها ولادة قيصرية.
«لأنه ليس من مستواها رسمياً»
تعليق للصحافة بعدما كشفت كاميلا ثيرلو، ممثلة برنامج جزيرة الحب التلفزيوني، عن سبب تفضيلها الابتعاد عن لقاء الأمير هاري بالقول إنها أحست بالخوف من احتمال رفضه لقاءها، وذلك على الرغم من قوله هو إنه يجدها مدهشة.
«أنا في غاية السعادة»
نجم كرة القدم كريستيانو رونالدو وهو يؤكد خبر حمل صديقته جورجينا رودريغيز بطفله الرابع عقب أشهر من التكهنات التي راجت حول هذا الموضوع.
«وهذه أخبار ملفقة أخرى تدعو للسأم»
الرئيس دونالد ترامب يرد على مسؤول في البيت الأبيض زعم أن ترامب عقد لقاء سريا غير معلن لمدة ساعة مع نظيره الروسي بوتين على هامش قمة مجموعة العشرين التي انعقدت في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر.
«الوسط الفني لم يعد يحترم الكبار»
الممثل المصري محمود الجندي خلال ساعتين على الهواء في برنامج 90 دقيقة متحدثا الى معتز الدمرداش عن اسباب قراره بالابتعاد عن المجال الفني، حيث قال انه يشعر مع كثيرين من جيله انه صار مجرد قطعة اكسسوار لتجميل الصورة فقط، حيث يفتقد نظرة الاحترام التي تليق بتاريخه الفني الطويل، لذلك قرر الابتعاد احتراما لنفسه وفنه وجمهوره.
«إني محظوظ لأنني بقيت حياً»
الممثل بول نيكولز بعد أن تم نقله على عجل إلى المستشفى لإجراء جراحة طارئة إثر سقوطه من أعلى شلال، ما أدى الى كسر في ساق قدمه خلال زيارته لتايلند.