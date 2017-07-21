تداول الناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي مأساة شهدتها أسرة مصرية في إحدى القرى السياحية في الساحل الشمالي.

فأثناء إجازتهما قرر الزوجان كريم وشيرين النزول إلى البحر. وبعد مرور الوقت

انتبهت الجدة التي كانت ترافق العائلة إلى أن ابنها وزوجته يصارعان الأمواج.

وبدأت تصرخ برفقة ابنتي الزوجين. إلا أن أحداً لم يأت لإنقاذهما.

وفي اللحظات الأخيرة تنبه أحد موظفي القرية لصراخهنٍ. فطلب من والدة كريم أن تمده بحبال ليستخدمها في عملية الإنقاذ. لكنها لم تتمكن من ذلك فذهب الموظف لإحضار حبال من قرية أخرى تقع على بعد كيلومترات.

وحاول شخصان كانا في المكان إنقاذ الزوجين إلا أن قوة الأمواج منعتهما من ذلك. ولقي الوالدان حتفهما أمام أعين ابنتيهما.

وأثارت الحادثة غضب متابعي "فايسبوك" و"تويتر". وأشار هؤلاء إلى تكرار حوادث غرق المصطافين على الشواطئ الساحلية المصرية. ونبهوا إلى حدوث تقصير في عمليات الإنقاذ.