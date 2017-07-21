

عرضت الإعلامية المصرية ريهام سعيد، لقطات مصورة ترصد لحظة اعتداء مجموعة من البلطجية عليها وطاقم التصوير فجأة؛ بسبب محاولتها إجراء حوار مع إحدى الفتيات التي تعرضت لتعذيب وحشي من قبل والدها.

وقالت الفتاة التي تعرضت للاعتداء المتكرر من والدها، خلال حديثها لبرنامج "صبايا الخير"، المذاع على قناة "النهار": إن أباها يصر على ضربها بشكل قاس، بدون سبب، لافتة إلى أنه كان سببًا في طلاقها من زوجها.

وأضافت الفتاة: إنها تعرضت لتعذيب وحشي من قبل والدها، وأنه خصص زنزانة داخل المنزل لها ولأخواتها، وضربهن بآلة حادة "الجنزير".