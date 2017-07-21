اضطر رجل لارتداء ملابس نسائية ليبدو مثل شقيقته المتوفاة لمدة 20 عاما لمساعدة والدته الحزينة على فراق ابنتها.

نشر موقع ذا صن مقطع فيديو لرجل صيني يضطر لارتداء زي نسائي تقليدي، بعد أن عانت والدته من مرض عقلي منذ وفاة شقيقته، وشعرت بحزن شديد كاد يودي بحياتها.

وقال الرجل بمجرد إنه ارتدى الملابس شعرت الأم على الفور بان ابنتها عادت إلى الحياة، وكانت سعيدة جدا، لذلك قرر أن يواصل ارتداء هذه الملابس.

وأضاف أنه لا يملك أية ملابس للرجال، مؤكدا أنه أصبح يعامل والدته كابنتها بعدما ماتت ابنته، ولا يخشى كلام الناس لأنه يفعل ذلك من أجل والدته.





