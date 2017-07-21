الحفاظ على صحة الجسم تبدأ من تنقيته من السموم والبكتيريا والحفاظ على صحة الكبد والكلى والأمعاء، فهناك العديد من العوامل التي يمكن أن تسبب تراكم السموم في مجرى الدم على سبيل المثال التعرض لمزيد من الملوثات والأغذية الضارة.

وحسب ما ذكره موقع healthyandnaturalworld، فهناك بعض الأطعمة والأعشاب التي تساعد الكبد والكلى على العمل بشكل أفضل بحيث يتم تصفية السموم والحفاظ على نظافة الدم وتنقية الدم من البكتيريا والتلوثات وهي:

1- الثوم: واحد من العلاجات الطبيعية التى تعمل على تطهير الدم من التلوثات حيث إنه يحتوى على الكبريت الذى يساعد على التخلص من السموم والجراثيم والفيروسات.

2- الخضراوات الورقية: تحتوى على نسبة كبيرة من الفيتامينات والمعادن التى تعمل على إزالة السموم من الجسم والوقاية من الأمراض السرطانية وأمراض القلب والأوعية الدموية والسكر.

3- خل التفاح: يحتوي على خصائص مضادة للفيروسات والبكتيريا وإزالة السموم من الجسم وتنقية الدم وذلك عن طريق وضع في الطعام أو المشروبات، كما أنه يعمل على تعزيز صحة الكبد والكلى والصحة.

4- البروكولي: له دور فعال في التخلص من السموم والفيروسات في الجسم كما أنه ينقي الدم وينظفه ويطرد البكتيريا والسموم منه.

5-الكركم: وهو واحد من التوابل الذهبية التى تحتوى على خصائص مذهلة لإزالة السموم كما أنه طريقة فعالة فى تنقية الدم.

6-الفلفل: يحتوى على نسبة كبيرة من الفيتامينات والمعادن التي تعمل على طرد السموم والفيروسات من الجسم.

7-البقدونس: يساعد على تطهير الدم وحماية الكبد والكلى من الأمراض.

8-التوت: يحتوي على مواد مضادة للأكسدة تعمل على تنقية الجسم من السموم.