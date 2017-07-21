أعلن المقدم الإذاعي، إريك زيمر، أنه وبعد الحديث مع ما لايقل عن 200 من أساتذة وعلماء النفس، توصل إلى 3 طرق بسيطة قادرة على تحقيق حياة سعيدة.

وعلق زيمر: "نحن مسؤولون عن خياراتنا في حياتنا وسلوكنا وأفكارنا، وكذلك الأمور التي نرغب بالتركيز عليها".

وتطرق مقدم برنامج "One You Feed" إلى الطرق الثلاثة، حيث قال إن أول هذه الطرق هو التأمل اليومي حتى لو كان لبضع دقائق فقط، حيث يساعد الأشخاص على التركيز.

ويقول زيمر إنه يمكن حتى للمبتدئين ممارسة التأمل بهدوء في مكان فسيح، كما أن التأمل يمكن ممارسته أثناء القيام بأنشطة أخرى.

وعن الطريقة الثانية، قال المقدم الإذاعي، أن هوس استخدام الهواتف الذكية، أحد أسباب شقائنا، حيث يبعدنا عن العالم المحيط بنا، وقال موضحًا: "لدينا رغبة طبيعية بتشتيت تركيزنا عبر استخدام الهواتف الذكية، ولكن يجب علينا الانصراف إلى جوانب أكثر أهمية للحصول على الراحة الذهنية".

ويوصي زيمر أخيرًا بالطريقة الأخيرة، وهي ممارسة لعبة الأبجدية، حيث تتيح هذه الطريقة التخلص من الأفكار السلبية.

وتعتبر هذه اللعبة بسيطة للغاية، تتمثل في النطق بكلمات تبدأ بالحرف "A"، والاستمرار على هذا المنوال حتى آخر حرف "Z".

وأكد زيمر أن هذه الممارسة تساعدنا على التخلص من الأفكار السلبية، والتفكير بشكل فعال وإيجابي أكثر.