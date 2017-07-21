«سيكون عرساً رياضياً يشرّف كل العرب»
الإعلامي الرياضي مدحت شلبي خلال برنامجه «مساء الانوار» متحدثا عن البطولة العربية التي تستضيفها القاهرة ابتداء من الغد، حيث يشارك اكثر من فريق عربي في هذه البطولة التي يأمل الجميع ان تخرج وتعكس الروح الرياضية الطيبة بين الاشقاء العرب.
«إني سعيدة بالتخلص منه»
عارضة الأزياء الأميركية بلاك شاينا تكشف أن خطيبها نجم تلفزيون الواقع روب كارديشيان كان يصيبها بالتوتر وكان بخيلا في الإنفاق، وأن عليه الآن إعادة سيارة الـ «رينج روفر» البالغ ثمنها 100 ألف دولار إليها لأنها هي من اشترتها له.
«تونس بلد الفن والحب والثقافة»
الفنان راغب علامة بعد ان أحيا حفلا فنيا، في مهرجان قرطاج في تونس، نشر عبر صفحته الخاصة على احد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو من الحفل معلقا: تونس الفن والحب والثقافة.. عندما تقف أمام الجمهور التونسي تتوقف لغة الكلام.. انها حكاية حب».وكان راغب علامة قد أحيا مع الفنانة نانسي عجرم حفلا فنيا ضمن مهرجانات زحلة الدولية منذ اسبوع.
«لا أحترم ولا أكترث بأي شخص لا يؤمن بحقوق المرأة»
الممثلة إليزابيث موس (34 سنة) التي هي من المتحمسين جدا للمساواة بين الجنسين في صناعة السينما وخارجها، تشن هجوما لاذعا على المعنيين في هوليوود الذين يميزون في الأجر بين الرجل والمرأة.
«إنني بحاجة لتناول السكر.. بل الكثير منه»
المغني روبي وليامز يكشف أنه يعيش مع اضطراب غذائي نادر يجد نفسه معه يستيقظ في منتصف الليل ليأكل وهو نائم دون أن يشعر!
«نعم عملت بتجارة المخدرات»
الممثلة الأميركية المنحدرة من أصول افريقية جادا بيكيت سميث تعترف بماضيها الأسود وهي تسترجع ذكريات علاقتها الرومانسية بمغني الـ«الراب» الراحل توباك شاكور.
«كانت ضربة مؤلمة ولو أنها كانت متوقعة»
جوانا كروبا، الممثلة الپولندية المولد والأميركية الجنسية، تكشف أنها تلقت ضربة موجعة عندما طلب منها زوجها رومين زاغو الطلاق لأنه يحب الأطفال ويريد إنجاب الكثيرين منهم.
«لا أستطيع تخيل أن هناك ثوبا آخر أجمل منه»
عارضة الأزياء الاسترالية ميرندا كير وهي ترتدي فستان زفاف مماثلا تماما لما ارتدته نجمة السينما الفاتنة الراحلة غريس كيلي، ولم تنس أيضا التقاط صورة لنفسها مع زوجها إيفان سبيغل رائد أعمال الإنترنت في الولايات المتحدة الأميركية.