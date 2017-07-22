صرخ ركاب طائرة أيرلندية، لحظة هبوطها أو اصطدامها بالأرض في مطار ليدز برادفورد البريطاني؛ حيث كان الهبوط عنيفاً، وتَسَبّب في طرح الركاب عن مقاعدهم.

وقالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: كانت طائرة شركة رايان إير الأيرلندية، من طراز بوينج 737- 800، قادمة من إحدى جزر الكناري يوم الجمعة الماضي، وعلى متنها مجموعة من الركاب العائدين من إجازاتهم.

وقد التقط الراكب كريج كولينان شريط فيديو للحظة اصطدام العجلات بالأرض بقوة وصوت مرتفع، وتقافزها على المدرج، وصراخ الركاب الذين طرح بعضهم أرضاً أو خارج مقاعدهم.

ونقلت الصحيفة عن الراكب كولينان قوله: هذا أسوأ هبوط لطائرة على مدى عمري وخبرتي الطويلة في السفر، كنت أظن أن العجلات انكسرت وسنزحف ببطن الطائرة على طول الممر.

وقالت شركة رايان إير في بيان لها: واجهت الطائرة رياحاً اعتراضية؛ ولكنها تمكنت من الهبوط بسلام.