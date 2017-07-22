نشر باحثون تقريراً يوثق تجربة طفل يبلغ من العمر 9 سنوات، أصبح أول شخص يحصل على عملية زراعة مزدوجة ناجحة للذراعين في العالم، وذلك بعد نحو عام ونصف على العملية الجراحية.

وكان زيون هارفي أصغر شخص يخضع لعملية زراعة الذراعين، وتحمّل بشجاعة كافة المخاوف من احتمال رفض جسده للذراعين المزروعين، كما عانى في تعلم استخدام يديه الجديدتين للعب وتناول الطعام.

وفي التقرير الذي نشرته مجلة لانسيت، بعد 18 شهراً من العملية، قال فريق الأطباء في مستشفى الأطفال بولاية فيلادلفيا، إنهم يشعرون بالدهشة، من التطور الذي أظهره زيون حتى الآن، بحسب ما نقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وتعلم زيون في أقل من عامين الكتابة وتناول الطعام بيديه، وارتداء ملابسه بنفسه، بالإضافة إلى لعب البيسبول. ويقول الطبيب الجراح سكوت ليفين، إنه لم يكن يحلم بأن يصل الطفل إلى هذا المستوى من المهارات في استخدام ذراعيه المزروعتين.

وأضاف زيون: "في كل عملية زراعة للأعضاء هناك نوبات صعود وهبوط، لكن هذه القصة ناجحة وإيجابية بشكل لا يصدق. وعلى الرغم من أننا لا يجب أن نبالغ بالتفاؤل ونندفع في إجراء مثل هذه العمليات، إلا أن النجاح الذي تحقق من زيون، يشكل حافزاً بالنسبة لنا لمساعدة المزيد من الأطفال على تغيير مجرى حياتهم".