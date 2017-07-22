انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لرجل لبناني اعلن انه اشترى دبابةعسكرية من كندا من أجل تقديمها للجيش اللبناني في الفترة المقبلة.

وأكد الرجل، الذي كان يتكلم اللغة العربية، انه سيحضر إلى لبنان وسيشحن معه الدبابة التي اشتراها دعما للجيش، قريباً.

وطلب من كل اللبنانيين دعم الجيش ليس فقط عبرمواقع التواصل الاجتماعي انما من خلال تقديم معدات عسكرية أيضاً.

ولاقت مبادرة الرجل رواجاً كبيراً خصوصاً انها تظهر مدى حبه وامتنانه لجيش بلاده، ورغبته فى تقدير الجيش بالطريقة التي يراها مناسبة. ولم يعرف اذا كان بالفعل هذا الرجل قام بهذه الخطوة أم ان الفيديو هو نوع من الترويج والدعم المعنوي فقط.