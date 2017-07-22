انطلقت الدورة الثانية والثلاثون لمهرجان جرش للثقافة والفنون مساء الخميس في مدينة جرش الأثرية شمال الأردن بمشاركة فنانين وفرق محلية وعربية وأجنبية.

وأوقد رئيس وزراء الأردن هاني الملقي شعلة المهرجان مساء الخميس في الساحة الرئيسية للمدينة الأثرية في جرش معلنا انطلاقته.

وافتتح المهرجان بأغنية «يا بلادي» الوطنية، وهي من كلمات الشاعر حيدر محمود وغناء فنانين أردنيين بينهم غادة عباسي ونداء شرارة صاحبة لقب أحلى صوت ببرنامج «ذا فويس» لقناة «أم بي سي» موسم 2015. ويقام المهرجان على مسارح مدينة جرش الأثرية التي تبعد نحو 51 كيلومترا شمال العاصمة عمان ويستمر حتى 30 يوليو. ويشمل برنامجه حفلات لمغنين من لبنان منهم وائل كفوري ونانسي عجرم وراغب علامة وفارس كرم، ومصريين بينهم هاني شاكر وريهام عبدالحكيم، وبرواس حسين من كردستان العراق.