«ساعدوني في البحث عنها»

الممثلة الاميركية إيما واتسون طالبة المساعدة من جمهورها في البحث عن خواتم لها عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن أضاعتها. ونشرت واتسون، عبر حسابها الرسمي على «فيسبوك»، صورة لثلاثة خواتم من الفضة، أضاعتها في أحد المنتجعات في لندن.