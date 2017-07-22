«محاولة خطف نيمار»
إذاعة «كتالونيا راديو» قالت: إن نادي باريس سان جرمان، قد يسعى لاتباع نفس الإستراتيجية التي اعتمدها برشلونة للتعاقد مع البرازيلي نيمار في 2013، قادما من سانتوس البرازيلي. وأضافت الإذاعة أن النادي الفرنسي، يسعى لضم نيمار عبر التواصل مع والده الذي يدير شركة تتولى أعمال اللاعب البرازيلي.
«آل ميدلتون لا يختلفون كثيرا عن شخصيات تلفزيون الواقع الأميركي مثل أسرة كارديشيان فقد أصبحوا مثل نجوم السينما»
إيما دينت كود، عضوة البرلمان البريطاني التي تناهض الحكم الملكي، والتي تضم دائرتها الانتخابية قصر كينغستون حيث يعيش الأمير وليام وزوجته كيت، تقول إن أسرة ديڤيد بيكام التي زارت القصر مؤخرا أفضل من أسرة العائلة المالكة لأنها كسبت أموالها بعرق جبين أفرادها وليس عن طريق الوراثة.
«مش حاعمل دور رقاصة»
الفنانة فيفي عبده مشيرة الى أنها رفضت العديد من الأدوار السينمائية التي تجسد دور الراقصة وبررت الأمر أن السينما والدراما تظهر الراقصة في شكل مبتذل ومنحل وهذا ليس حقيقيا على الأقل في حياتها.
«إننا نتسابق لإنقاذ البيئة من سطوة الإنسان»
النجم ليو ديكابريو، الذي يرفع شعار التصدي لتغير المناخ، يكشف عن انضمامه للملياردير ريتشارد برونسون من أجل تنظيم أول سباق للسيارات الكهربائية في نيويورك.
«قبلت التحدي»
النجمة العالمية تشارليز ثيرون كاشفة أنها تلعب دور امرأة لديها السلطة وهي ستكون عميلة استخباراتية في فيلمها من نوع الحركة والتشويق المقبل «أتوميك بلوند» Atomic Blonde وقالت: «لم أود أن يستطيع أحد القول إن امرأة لا يمكنها القيام بذلك».
«ساعدوني في البحث عنها»
الممثلة الاميركية إيما واتسون طالبة المساعدة من جمهورها في البحث عن خواتم لها عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن أضاعتها. ونشرت واتسون، عبر حسابها الرسمي على «فيسبوك»، صورة لثلاثة خواتم من الفضة، أضاعتها في أحد المنتجعات في لندن.