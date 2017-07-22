نشرت صحيفة "ديلي ميل" مقطع فيديو صادم للحظة إنحراف سيارة نقل وسقوطها في المحيط وبداخلها السائق.

وذكرت الصحيفة ان الحادث المروع وقع في كاديز باسبانيا، وان الشاحنة انحرفت عن الجسر لتفادي الإصطدام بسيارة أجرة امامها، ليفقد السائق السيطرة على الشاحنه، ويسقط في المحيط، و على الرغم من ذلك نجا السائق بفضل ضابط شرطة خارج الخدمة راى الحادث بمحض الصدفة، وهب لنجدة السائق وإنقاذه، حيث ذهب سريعاً إلى الميناء واقترض مركب صغير وذهب إلى مكان الحادث في محاولة منه لإنقاذ السائق، وبالفعل استطاع ان يجده بعد فترة من البحث وانقذ حياته.