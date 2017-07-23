أدانت محكمة في ولاية ميتشجان الأمريكية امرأة بقتل زوجها بإطلاق الرصاص عليه عام 2015، وذلك بعد كلمات رددها الببغاء الذي كان موجودًا وقت وقوع الجريمة.

وردد الببغاء عبارة “لا تطلقي النار” بصوت الضحية، موجهًا العبارة للزوجة التي حولت فوهة السلاح إلى نفسها بعد ذلك، في محاولة انتحار فاشلة؛ حيث أصابت رأسها حين أطلقت النار على نفسها في منزلها الكائن في ساند ليك.

وعبرت طليقة الضحية، التي حصلت على الببغاء بعد جريمة القتل، عن اعتقادها أنه كان يردد المحادثة التي دارت في ليلة الجريمة وانتهت بعبارة “لا تطلقي النار”.

وقال والدا الضحية إنهما يعتقدان بإمكانية أن يكون الببغاء سمع المحادثة بين الزوجيين وكان يردد كلماتهما الأخيرة؛ حيث قالت الأم “هذا الببغاء يكرر كل ما يسمعه، وهو شديد البذاءة”.

وكان النائب العام في ميتشجان قد فكر في استخدام الببغاء كشاهد إثبات؛ لكنه غير رأيه بسبب عدم إمكانية استدعاء الببغاء إلى منصة الشهود للإدلاء بشهادته.