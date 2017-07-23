بعد تعاون أميركي تايلاندي للقبض على مؤسس أكبر سوق لبيع المواد غير القانونية، مثل المخدرات والأسلحة، أصابت سكان تايلاند الدهشة بسبب السيارات الفخمة التي كان يقودها.



وكان مؤسس موقع "ألفاباي" يعيش حياة هادئة على ما يبدو منذ ما يقرب من عامين مع صديقته التايلاندية في حي للطبقة المتوسطة بضواحي بانكوك، لكنه كان يقود لامبورغيني والبورشة وميني كوبر مما أثار شكوك الجيران.

كان الجيران يعتقدون أن ألكسندر كازي الكندي البالغ من العمر 25 عاما، يعمل لأحد الفنادق. ولكن وفقا لوزارة العدل الأميركية، كان العقل المدبر لموقع ألفاباي، وهو أكبر موقع سري لتجارة المخدرات والأسلحة وغيرها من الممنوعات.

وقد استخدم متجر ألفاباي لبيع المخدرات، وسرقة البيانات المالية، وبيع أساليب الاحتيال عبر الإنترنت والأسلحة، حيث كسب الموقع الملايين من الدولارات كل أسبوع، ولكن من غير المعروف بعد ما إذا تم حجز كل هذه الأرباح من قبل السلطات أم أن مؤسسي الموقع الآخرين قد فروا مع ملايين الدولارات من عملة البيتكوين الإلكترونية.

وقد اعتقل كازي في وقت سابق من هذا الشهر، وتقول السلطات إنه شنق نفسه في زنزانته.