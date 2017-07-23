يتجه قصر بكنغهام، إلى عرض مقتنيات للأميرة الراحلة ديانا، في مسعى من الأمير وليام والأمير هاري إلى إبراز التزام أمهما بالواجب وذكرياتهما الشخصية عنها.

وتشمل المعروضات المنتظرة هذا الصيف، مجموعة الأميرة ديانا الموسيقية وحذاء الباليه الخاص بها، بمناسبة الذكرى العشرين لوفاتها.

ولقيت ديانا وهي الزوجة الأولى لولي العهد الأمير تشارلز، مصرعها في حادث سيارة في باريس في أغسطس عام 1997، وثمة خطط لإقامة عدد من المراسم لإحياء ذكرى وفاتها.

وحضر وليام وهاري قداسا خاصا، في وقت سابق هذا الشهر، في ذكرى ميلادها، كما طلب الشقيقان نصب تمثال على شرفها خارج منزلهما الرسمي في لندن.

وتضم المقتنيات التي ستعرض، صورا للأسرة والأصدقاء وحافظة جلدية حمراء وصندوق حفظ الطعام الذي كانت تأخذه ديانا معها لمدرستها الداخلية والذي يحمل اسم "دي سبنسر".