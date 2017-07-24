المفاجأة المذهلة تلقاها هؤلاء لدى كشفهم عبر الكاميرات هوية سارق الأحذية المفترض.

عانى مصلون في مسجد بالسعودية من تكرر سرقة أحذيتهم أثناء الصلاة في مسجد بمحافظة القطيف شرق المملكة ما دفعهم إلى تركيب كاميرات لكشف السر ومعرفة الفاعلين.



ويظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي المفاجأة المذهلة التي تلقاها هؤلاء لدى كشفهم عبر الكاميرات هوية سارق الأحذية المفترض.

ويبين الفيديو كيف أن الكاميرات أظهرت تقدم ثلاثة كلاب بطريقة منظمة كالعصابات الإجرامية نحو المسجد، حيث ينفذ اثنان منهم عملية السرقة بينما يقف الثالث على الطريق للتغطية في واقعة طريفة ومفاجئة.

ولا يمكن لـ”إرم نيوز” تأكيد صحة ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.