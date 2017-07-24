«لن أنسى هذا طوال حياتي»
الأمير البريطاني هاري يتذكر بحزن اللحظة التي قطع فيها محادثته الهاتفية مع أمه الأميرة ديانا، حينما اتصلت به من باريس قبل ساعات قليلة من موتها لتتحدث معه ومع شقيقه وليام، لكنهما اختصرا المكالمة من أجل مواصلة اللعب مع أقرانهما.
«يبدو بروح طيبة جداً»
تعليق للصحافة الرياضية بعدما شوهد لاعب كرة القدم الشهير كريستيانو رونالدو يختلط بمحبيه في الصين، ويتبادل معهم الأحاديث مؤكدا لهم أن صديقته جورجينا رودريغيز حامل بطفله الرابع.
«أطالب المحكمة بحماية حقي في سرية حياتي الشخصية»
المغنية الأميركية مادونا في دعوى قضائية أمام محكمة أميركية للمطالبة بوقف بيع خطاب منسوب إلى مغني الراب الأميركي «توباك شاكور» يتكلم فيه عن علاقة حب بينه وبين مادونا ويرفض الانخراط في هذه العلاقة.
«مصدوم ولم أفهم القرار»
محرك العرائس «ستيف ويتمير»، 58 سنة، وهو محرك عروسة الضفدع «كيرميت» الشهيرة، لما يزيد على 27 سنة مضت، «معلقا على قرار مؤسسة والت ديزني بفصله من العمل.
وكان قرار الفصل قد صدر مسببا، متهما محرك العرائس باتباع سلوكيات غير مقبولة، ومنها رفضه المساعدة في تدريب المتدربين الجدد.