ثبت علميا أن النوم يلعب دورا في إزالة السموم من المخ، وفقا لمقال نشره موقع «كير 2» المعني بالصحة العامة.

وكشفت أبحاث نشرت في مجلة ساينس أن بعض خلايا المخ تتقلص أثناء النوم، وهذا يفتح ثغرات بين أنسجة المخ ويسمح للسوائل بغسل «النفايات العصبية».

ويسمى نظام إزالة «النفايات» من المخ بالنظام الغليمفاتي، الذي وجدت الدراسة أنه يكون في الواقع أكثر نشاطا 10 مرات أثناء النوم.

ويعرف السائل الذي يدور في المخ باسم السائل النخاعي، وهو سائل يفرزه المخ من أجل جلب المواد المغذية وإزالة النفايات من خلال حاجز الدم في المخ، وهذا الحاجز عبارة عن جدار طبيعي موجود حول المخ لمنعه من لمس الدم مباشرة ويقي المخ من مسببات الأمراض المنقولة عن طريق الدم.