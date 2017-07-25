كشف خبراء في مجال التغذية عن مجموعة من 8 أنواع من الأطعمة التي تحتوي على أنزيمات وخصائص تساعد على تخفيض الوزن والإحساس بالشبع إلى جانب قيمتها الغذائية العالية.



وفيما يلي هذه الأطعمة التي تساعد في السيطرة على الشهية:



– الزبادي: تحتوي الزبادي على كمية عالية من البروتينات، ما يساعد على تعزيز الشعور بالشبع، مقارنة بالدهون والكربوهيدرات.

– الأفوكادو: تحتوي هذه الفاكهة على حمض الأولييك، وهو حمض دهني أوميغا-9، حيث يتحول فيما بعد إلى مركب “أوليويلثانولاميد” في الجسم، ويتحول هذا المركّب إلى ألياف عصبية تقع تحت بطانة الأمعاء، ومن ثم يُرسل إشارة بالشعور بالشبع إلى الدماغ.

– الفلفل الأحمر: يزيد الفلفل الأحمر من معدلات التمثيل الغذائي، كما أنه يزيد أيضاً من سرعة حرق السعرات الحرارية، وأوضحت الدراسات أن الفلفل يخفض من شهية الإنسان قبل الغداء، ويقلل من كمية استهلاك للبروتين والدهون

– الشعير: ورغم أن الشعير غني بالكربوهيدرات، فإنه يحتوي على مزيج فريد من الألياف الغذائية، وأشارت الدراسات إلى أن خبز الشعير من الأطعمة التي تساعد في السيطرة على الشهية، كما أنه يخفض من مستوى السكر في الدم والأنسولين.

– الحساء: نسبة المياه المتوفرة في الحساء، تساعد على إبطاء عملية إفراغ المعدة، وتتمثل الطريقة الأكثر فعالية للحد من استهلاك كميات كبيرة من السعرات الحرارية، بإضافة الماء للغذاء.

– السلطة: تساعد السلطة في السيطرة على الشهية، خصوصاً أن الخضار يحتوي على نسبة عالية من الماء، مثل الخس، والطماطم، والخيار، وعوضاً عن تناول اللحوم الدهنية مع السلطة، يمكن إضافة المكسرات لأنها تعزز من البروتين والألياف.

– السبانخ: تساعد السبانخ على زيادة مستوى الشعور بالشبع.

– بذور الكتان: تحتوي بذور الكتان على نوعين من مثبطات الشهية والجوع، دهون الأوميغا-٣ والألياف، وتتعدد فوائد الألياف في بذور الكتان، حيث إنها تخفض من شهية الإنسان ونسبة استهلاكه للسعرات الحرارية، كما أنها تساعد على إبطاء ارتفاع نسبة السكر في الدم.