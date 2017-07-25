في مصر وعلى ضفاف نهر النيل ، عثر على المقبرة الأروع التي تعود لايام النبي موسى (ع)خلال السنوات الأخيرة، حيث عثر فيها على 1000 تمثال و10 توابيت وطبقا للخبراء،وكانت داخل المقبرة وثيقة غريبة مصحوبة بتحذير تم ترجمتها في جامعة القاهرة تحذر من يفتح القبر بمفاجأة كبيرة ، فلم يتقيدوا بها فكانت الفاجعة.

تعود هذه المقبرة للمملكة المصرية الحديثة، أي مابين 1500 الى 1000 عام قبل العصر الحديث، وكانت المقبرة كبيرة للغاية حتى كان يوجد داخلها فناء تحت الأرض وغرفتان شاسعتان وعثر داخل الغرفة على أربع توابيت وفي أخرى على 6 آخرين موضوعة بشكل غريب، حيث كانت هذه الرسالة الخطيرة تحذر بعنف كل من يفتح هذا القبر بمفاجأة كبرى وكارثة.