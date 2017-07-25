أعلنت شركة تطبيق “واتساب” للتراسل الفوري عن توفر وظيفة شاغرة لشخص له من الخبرة ما يكفي ليجعل التطبيق يدر أرباحا مالية، وفق ما ذكره موقع “غادجيتس”.

وقال :“واتساب” المملوك لشركة فيسبوك إنه يبحث عن شخص استثنائي لقيادة تطوير المنتوج بغية تعزيز جهودنا لتحقيق الدخل، من بين مليار مستخدم للتطبيق في كل أنحاء العالم."

وذكر المصدر ذاته أن واتساب يبحث عن سبل استخدام تقنيات الدفع لتحقيق الأرباح.

وقالت المدونة التابعة لواتساب: "إذا كنت قائدا أثبت خبرته في مجال بناء المنتجات، لديه تعاطف مع المستهلكين والشركات، ولديه رغبة قوية في العمل.. نريد أن نسمع منك كيف يمكن أن يخدم واتساب ملايين الشركات حول العالم".

وقال الوصف الوظيفي:" إنه سيكون بدوام كامل، على أن يلتحق الموظف المعين للاشتغال مع فريق واتساب في مقر فيسبوك في مينلو بارك بكاليفورنيا".

وتطمح الشركة إلى إيجاد شخص يشغل هذه الوظيفة الأهم بالنسبة لها، والذي يمكن أن يستخدم عقله وتفكيره وخبرته من أجل إطلاق ميزات مبتكرة قادرة على جني أرباح للتطبيق.

وكانت تقارير إعلامية ذكرت أن “واتساب” يدرس استراتيجة تعتمد على الإعلانات التجارية، من أجل كسب المال.