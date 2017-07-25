عادة ما يسعى المرء لأخذ إجازة من عمله بهدف السفر والاستجمام والابتعاد عن ضغوط الحياة ومشاكلها، لذا لا بد من أن يحاول أن يحقق الاستفادة القصوى من هذه الرحلة لكي يعود إلى العمل بكل نشاط وحيوية.

ولتحقيق الغاية المرجوة من الرحلة والإفادة الكاملة منها، لا بد من التخطيط لها بكفاءة، وتجنب ارتكاب الأخطاء الجسيمة التي من شأنها إفساد الرحلة وجعلها أكثر مشقة وعناء. فيما يلي 5 خطوات بسيطة تضمن لك الحصول على أقصى فائدة من رحلتك، بحسب موقع "سمارت ترافلر" الإلكتروني:

1- كن واقعياً

قد تكون شهية المسافر مفتوحة على مصراعيها لزيارة أكبر عدد من المواقع السياحية أثناء رحلته. غير أن هذا الأمر غير واقعي ويشكل عبئاً كبيراً على المسافر ويحول رحلته إلى سباق محموم يزيد من إجهاده ويمنعه من قضاء أوقات ممتعة. لذا على المسافر أن يكون واقعياً وأن يختار عدة أماكن سياحية جميلة تناسب وقته وميزانيته.

2- خطط لرحلتك بهدوء

عندما تختار وجهتك للسفر، حاول أن ترسم خط سير رحلتك، وتحديد مكان إقامتك بشكل متعقل وهادئ، والابتعاد عن الارتجال في القرارات قبل وأثناء الرحلة.

3- اختر مرشداً سياحياً خبيراً

إن اختيار مرشد سياحي يتمتع بالخبرة والمعرفة الجيدة، يسهل عليك رحلتك بشكل كبير، لأنه يعرف المناطق السياحية والطرق الأمثل للوصول إليها، بالإضافة إلى معرفته بالفنادق وأماكن الإقامة المناسبة لرحلتك.

4- استخدم المواصلات العامة

لتجنب الوقوع في أي مشاكل مثل السرقة أو الاختطاف، حاول قدر المستطاع أن تستخدم المواصلات العامة، أو استخدام سيارة أجرة تابعة لشركة معروفة.

5- احتفظ بأشيائك الهامة في مكان آمن

قد تتحول رحلتك إلى كابوس بسبب فقدانك لجواز سفرك أو أوراقك الثبوتية أو بطاقاتك المصرفية، لذا حاول أن تحتفظ بها في مكان آمن وخاصة أثناء التنقل من مكان إلى آخر.