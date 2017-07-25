عرضت قناة "متع عقلك" عبر "يوتيوب" مقطع فيديو يرصد أغرب الخدمات المتاحة للشراء عبر الإنترنت، التي يرجع نجاحها إلى الخروج عن المألوف.

1- رجل يمسح دموعك



"يكيمسو دانشي" هو اسم الخدمة، حيث يأتي رجل جذاب ويمسح دموعك بينما أنت في العمل، وإذا كنتِ تجدين صعوبة في البكاء، تقدم لك الخدمة أشرطة فيديو يمكن أن تشجعك على البكاء.

وسيقوم رجل وسيم بمسح دموعك بمنديل خلال جلسة البكاء العلاجية، كما يمكنك الاختيار من بين مجموعة من صور الرجال، فهناك العديد من الشخصيات التي يمكنك اختيارها: "طبيب الأسنان، الأخ، الطفل السيئ، الفتى الجميل"، ويسافر الإيكيمسو إلى منزلك أو مكتبك ليمسح دموعك.



2- عارضات لتعليم اللغة الصينية



يمكنك استئجار عارضة لتعليمك اللغة الصينية، والتي تعتبر من أصعب اللغات للتعلم في العالم، وتقدم الراغبات في العمل صورة كاملة للجسم، كما يلزم أن يكن ذوات خبرة في كل من التدريس وعرض الأزياء.



ويعتبر "كاورو كيكوتشي" مبتكر هذه الطريقة الفريدة للتعلم أن الطريق التقليدي لتعلم الصينية مخيف نوعًا ما، وبدلًا من ذلك، يمكن تعليمها من خلال مقاطع قصيرة ومثيرة، حيث تقدم الدورة في سلسلة من أشرطة الفيديو على الإنترنت، تسمح لك للتنافس مع الطلاب الآخرين، ويظن المشاركون أن الشكل الجذاب للمعلمات يجعل اللغة الصينية لا تنسى.



3- خدمة قطع العلاقات



يمكنك الآن دفع النقود لمتجر ليقطع علاقتك بحبيبك أو حبيبتك، فيسمح لك الموقع بالدفع لشخص آخر من أجل إنهاء علاقتك، إما عن طريق النص أو البريد الإلكتروني، وتكون هذه الخدمة مناسبة لشخص لا يملك الشجاعة للقيام بالأمر بنفسه، اذ يكلف إنهاء علاقة من خلال في نص تفصيلي 10 دولارات، وعبر رسالة 20 دولارا، أما المكالمة الهاتفية فتكلف 29 دولارا.



4- تأجير أم



تسمح لك خدمة "أحتاج إلى أم" بتأجير أم شخصٍ آخر مقابل 40 دولارا في الساعة، حيث تأسست "أحتاج إلى أم" من قبل "نينا كينيالي"، والدة في الثلاثين من عمرها، وهي على استعداد للقيام بكل الأنشطة العادية التي تتوقعها من أم، بما في ذلك إصلاح الملابس الخاصة بك، وطهي الكعكة المفضلة لديك، وحتى مساعدتك في التسوق، وهي تحب أن تفكر في خدماتها كشيء أمومي من دون أي إحساس بالذنب، وذلك لرفضها التعاقد كخادمة أو صديقة.



5- تأجير الأقزام



إذا كنت تعيش في مونتريال، فيمكنك استئجار أقزام من أجل حفل توديع العزوبية، وتعزز الخدمة نفسها باعتبارها وسيلة مسلية للغاية للاحتفال بنجاحات الحياة، وكملاحظة جانبية، لا تشمل الخدمة أقزام إناث، وتقترح الشركة استئجار الأقزام كسقاة للمشروبات، ولمرافقتك في جميع أنحاء المدينة، والاحتفال معك في الموقع الذي تختاره، وتبدأ أسعار الشركة من 500 دولار لكل ساعتين.



6- تأجير الدجاج



تعد "رينتاشوك" هي خدمة مثالية لأولئك الذين يفكرون في تربية الدجاج كحيوان أليف دون التزام طويل الأجل، فيمكنك استئجار الدجاج للتأكد من أنها ستناسب نمط حياتك، ويعتبر الدجاج مؤجرًا طالما يمكنك إعادته، وسيكون عليك اتخاذ قرار بشأن ما إذا كنت ترغب في الحفاظ على الدجاج الخاص بك أم لا خلال ستة أسابيع.

بدأت "رينتاشوك" في عام 2011 كوسيلة لإظهار كيفية تربية الحيوانات الأليفة للناس، بطريقة مستدامة بيئيًا، كما توفر لك الخدمة أيضًا جميع التعليمات، والمخزون، والمعدات التي تحتاجها لتربية الدجاج، وتشجع هذه الخدمة المدارس، ومراكز الرعاية، والمهرجانات، على المشاركة في رعاية الدجاج والاستمتاع بالبيض الطازج.



7- حبيب أو حبيبة غير مرئيين



خدمة مثالية لأولئك الذين يجدون صعوبة في تحمل الضغوط الاجتماعية التي تفرضها العلاقات، وتتيح لك اختيار صديقتك أو صديقك من بين صور عشوائية، ويمكنك أيضًا اختيار العمر والشخصية للشريك الرقمي الخاص بك، كما تساعدك هذه الخدمة على تطوير قصة خاصة بكما، وبمجرد الانتهاء من إنشاء شخصية زائفة مثالية، يمكنك البدء في التفاعل معها من خلال الرسائل النصية.



8- حفلة أحضان



خدمة تقدم لك الاحتضان، حيث قامت الشركة على أساس أن البشر يحتاجون إلى المودة، وغالبًا ما يفتقدونها، وتعزز الخدمة فوائد اللمس الصحية، كتأثيرها الإيجابي على الجهاز العصبي المركزي، كما أن الخدمة تساعد الناس على إنشاء حدود وتعلم مهارات الاتصال اللازمة للاحتضان.



وفي حفلات الاحتضان، وفي الواقع، حفلات الاحتضان هي منظمة غير ربحية معترف بها، تركز على مفهوم اللمسة غير الجنسية، وتنظم حاليًا مجموعة من تلك الحفلات في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة، والدنمارك، وإيرلندا، والمملكة المتحدة.



9- طرد البطاطس



خدمة تسمح لك بإرسال رسالة شخصية إلى أي شخصٍ مكتوبة على البطاطس، ويمكنك أيضًا رسم صورة سواء لوجهك الخاص، أو لوجه شخص مشهور أو حتى وجه صديقك، كما تقدم الشركة خدمة بطاقات بريدية على البطاطس، ويمكن إرسال رسائل البطاطا مجهولة الهوية، مع عدم وجود عنوان الشحن على الحزمة.