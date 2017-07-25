«لا أحد يذكرني على الاطلاق»
الممثل المصري يوسف شعبان الذي اعلن اعتزاله التمثيل نهائيا لأسباب خاصة لم يكشف عن تفاصيلها، الأمر الذي أثار ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
يوسف كان قد تعرض لوعكات صحية في الأشهر الماضية إلا أن وضعه الصحي ليس السبب الرئيس، حيث قال في حديث صحافي له مع مجلة «لها»، قبل عام إنه لا يتلقى عروض عمل من أجل العودة إلى التمثيل.
«إعلامية لبنانية من طراز رفيع»
عناوين أبرز الصحف الألمانية متحدثة عن الإعلامية اللبنانية جنان مرهج، بعد مشاركتها في ورشة عمل تضم صحافيين وعاملين في المجال الإعلامي من البلدان التي عانت من النزاعات. وكانت جامعة «بون راين ـ زيغ» قسم الصحافة قد نظمت ورشة عمل استمرت قرابة الستة أشهر بهدف فتح آفاق جديدة لطلاب الصحافة على الوضع في مجال المهنة واكتساب الخبرة والمعرفة، إضافة الى ذلك تعريف الصحافيين الأجانب على الجسم الصحافي والإعلامي الألماني.
«أشعر بالخزي والاشمئزاز من هذا التصرف»
المغني أليكس ريد وهو يعرب عن انزعاجه الشديد من زوجته السابقة كاتي برايس لأنها تحدثت بالتفصيل وهي مخمورة حول تصويرها فيلما غير لائق دون علمه.
«لن نسمح ببث هذه الأغنية»
الوزير الماليزي «صالح سيد كيرواك» معلنا لوكالة اسوشيتد برس حظر إذاعة أغنية «ديسپاسيتو» الشهيرة، نظرا لشكاوى الجمهور الماليزي من احتوائها على كلمات مشينة. الجدير بالذكر ان عدد مرات الاستماع للأغنية يقترب من 5 مليارات مرة.
«إنه هنا ليبقى على ما يبدو»
ملاحظة لبعض المحللين السياسيين الروس، بعدما ذكر رجل روسيا القوي الرئيس بوتين خلال جلسة ودية مع طلاب مركز تعليمي في مدينة سوتشي أنه لم يقرر بعد ما إذا كان سيستمر في التمسك بمنصب الرئاسة مرة أخرى أم لا.
«عاثر الحظ أم لا مبالي؟»
تساؤل لأصدقاء الممثل وعارض الأزياء الأميركي جون كورتاجارينا حينما تعرض للهجوم وسرقة هاتفه النقال خلال تجوله في شوارع لندن مؤخرا.