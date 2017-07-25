بعثت أبحاث جديدة حديثة الأمل لملايين ممن يعانون من مرض السكري حول العالم. ففي حين أن السبب الدقيق لمرض السكري قد حير الباحثين والأطباء لسنوات عديدة، فإن البحوث الجديدة المثيرة تبين أن نقص الفيتامين قد يكون في الواقع سببا (أو احد الأسباب) للمرض المنهك، الذي غالبا ما يهدد حياة المريض، بحسب موقع «كير 2» المعني بأمور الصحة العامة.

ويظهر البحث، الذي نشر في مجلة «الغدد الصماء أن فيتامين A ضروري للعمل السليم للخلايا «بيتا» في البنكرياس، وخلايا «بيتا» هي المسؤولة عن إنتاج الأنسولين، الذي بدوره يساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم.

وفي مرض السكري من النوع 2، تتوقف خلايا «بيتا» عن إنتاج الأنسولين الكافي، أو أن الجسم نفسه يتوقف عن الاستجابة لذلك. وفي المرضى المصابين بمرض السكري من النوع الأول، يقوم الجهاز المناعي بتدمير خلايا «بيتا»، ما يجعلها غير قادرة على إنتاج الأنسولين الكافي.

وفي الدراسة الجديدة، وجد الباحثون أن هناك العديد من مستقبلات فيتامين A على سطح خلايا «بيتا». ومتحدثا إلى «ميديكال نيوز توداي»، قال الباحث المشارك في الدراسة ألبرت صالحي من جامعة لوند في السويد: «عندما اكتشفنا أن خلايا الأنسولين لديها مستقبلات سطحية معبر عنها لفيتامين A، لذا أدركنا أنه من المهم معرفة السبب وراء ذلك».