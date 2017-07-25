يعرف خل التفاح بأنه مفيد جدا ولذلك ينصح بوضعه مع الطعام، لكن ما لا يعرفه الناس ان خل التفاح يعالج الكثير من المشاكل الجدلية التي نعاني منها، مثل الصدفية والاكزيما وايضا التشققات الجلدية والجفاف، والالتهابات المفاصل ايضا، لكن ماذا يفعل خل التفاح لو وضعنا القدمين به لمدة 30 دقيقة؟.

يعمل خل التفاح للقضاء على الام المفاصل والتشققات وايضا وجع الراس والالم اسفل الظهر لو قمت بوضع القدمين مرة لمدة 30 دقيقة في خل التفاح كل يومين لمدة اسبوعين.

طريقة عملها:

قم بمزج كوب واحد من خل التفاح مع ستة أكواب من الماء الدافئ, بعدها قم بنقع القدمين في هذا المزيج ,إذا كنت تعاني من ألم في الرقبة أو غيرها في أجزاء جسمك ,طبق هذه الطريقة ثلاث مرات في الأسبوع قبل النوم في الشهر الأول ومرتين في الشهر الثاني.

قم بخلط ملعقتين من خل التفاح مع ملعقة كبيرة من زيت الزيتون ,وفرك هذا الخليط في المفاصل المؤلمة.

ضع ثلاث ملاعق من خل التفاح في 300 مل من الماء أو أي عصير ,يستهلك هذا المشروب ثلاث مرات يومياً قبل الوجبات.

خل التفاح هو سلاح ممتاز ضد آلام المفاصل ,وهو أيضاً أحد مضادات الأكسدة القوية ,مما يساعد على تطهير الجسم من السموم.