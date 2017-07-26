ألقت الشرطة الأميركية القبض على فتاة صورت بثا حيا قبل وعقب حادث سيارة قاتل، أودى بحياة شقيقتها البالغة 14 عاما.

وتم احتجاز أوبدوليا سانشيز، البالغة من العمر 18 عاما، بتهمة القتل، في سجن مقاطعة ميرسيد بكاليفورنيا، بعد اكتشاف إنها كانت تقود السيارة تحت تأثير الكحول أو المخدرات، مما أدى للحادث.

وأكدت الشرطة أن سانشيز كانت بصحبة فتاتين بعمر 14 عاما، إحداهما شقيقتها جاكلين سانشيز التي توفيت في الحادث.

ونشرت الصحافة المحلية أن سانشيز ظهرت في بث مباشر على موقع إنستغرام، ظهرت فيه وهي تقود السيارة وتغني أغاني "الراب".

وظهرت سانشيز في بث مباشر آخر بعد الحادث، صورت فيه شقيقتها المحتضرة، وعلقت بكلمات غريبة على وفاتها قائلة "انظروا.. شقيقتي تحتضر، أحب أختي لدرجة الموت.. لا أكترث لشيء".

ثم أكملت بعدها مخاطبة شقيقتها في تلك اللحظات المرعبة، "أحبك، ارقدي بسلام حبيبتي، إذا لم تنج من الحادث، أنا آسفة".