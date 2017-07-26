فاجأت شركة التكنولوجيا الصينية "لينوفو" عشاق الهواتف بجهاز ثوري جديد، يتحول من جهاز لوحي إلى هاتف ذكي، وذلك خلال معرض لينوفو السنوي الاسبوع الماضي.



وأعلنت الشركة أن جهاز "لينوفو فوليو"، الذي يحمل ميزات الجهاز اللوحي والهاتف الذكي معا، هو جهاز تجريبي، إلى حد التأكد من جاهزيته للعرض في السوق.

ووفقا لموقع "ماشبل"، يتكون الجهاز اللوحي من شاشة حجمها 7.8 بوصة، بوضوح شاشة 1920 في 1440، تعمل على نظام أندرويد 7.0.

وقال الموقع إن سامسونغ يعمل أيضا على تطوير جهاز مشابه، سيحمل اسم "غالاكسي إكس"، يتوقع أن يتم عرضه في 2019.