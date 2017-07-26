نشرت صحيفة “الديلي ميل” البريطانية فيديو طريف لعروسين في ليلة زفافهما وهما يتعرضان لموقف غريب بعد أن ركبا سيارة الزفاف.

وقالت الصحيفة أن زوجين من ولاية تكساس الأمريكية هما هانا هاما نولاند 26 عاما وتايلر نولاند 27 عامًا، كانا يخرجان من قاعة أحد الفنادق وهمه في فرحة غارمة وسط الأصدقاء والأحباب في ليلة الزفاف.

وجلس العروسان في مؤخرة سيارة مرسيدس كانت تنتظرهم لتقلهم إلى الفندق لبداية شهر العسل، وكانا العروسان يجلسان على مؤخرة السيارة في المقعد الخلفي.

وفجأة صاح العريس للسائق بقوله: دعنا ننطلق يا ديف- سائق السيارة-، وعند الانطلاق حدثت المفاجأة التي لم يتوقعها أحد، حيث سقط العروسان للخلف في حركة دراماتيكية غريبة على الأرض.

وسارع المدعون نحو العروسين للإطمئنان عليهما بعد سقوطهما ، ولحسن الحظ لم يصب أيا منهم بأذى.