عثر مجموعة من الصيادين البريطانيين على كنز يصل قيمته إلى 100 مليون جنيه استرليني بحطام سفينة شحن ألمانية بساحل أيسلندا يرجع تاريخها إلى العصر النازي.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية فإن شركة للخدمات البحرية بالمملكة المتحدة عثرت على صندوق يحتوي على ما يصل إلى أربعة أطنان من المعدن الثمين، ويعتقد أن الكنز المكتشف مرسل من أحد بنوك أمريكا الجنوبية كان متوجها إلى ألمانيا، حيث أخفى الكنز داخل غرفة سرية بالسفينة النازية التي غرقت في عام 1939.

كما يعتقد أن السفينة الغارقة كانت متوجهة إلى ألمانيا بعد وقت قصير من بدء الحرب العالمية الثانية، عندما رصدت السفينة من قبل القوات البريطانية فأمر أدولف هتلر الكابتن ميندن لسكاتل بإغراق السفينة عمدا حتى لا تستولي البحرية الملكية على البضائع المحملة بالذهب من أحد البنوك بالبرازيل انذاك.