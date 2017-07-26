لن تتخيل أن أخطر مجرم عرفته القاهرة سنة 1936 كان "حرامي قماش"، وهو يوسف مزراحي الذي وصفته الصحف باللص الخطِر.

ولاقت قصة يوسف مزراحي الذي نشرت صورته صفحة "أهل مصر زمان"، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، رواجًا بين النشطاء.

وأشارت الصفحة إلى أنه ألقي القبض على يوسف مزراحي بعدما دخل محل الخواجة داود عدس بشارع عماد الدين، وأبدى رغبته فى شراء أثواب من الحرير، ووقف أمام العامل يفحص المعروضات لكنه تظاهر بالاستغناء وإلتف إلى الباب محاولا الإنصراف.

وقالت الصفحة: "مراقب المحل اشتبه فيه وقبض عليه عند اجتيازه الباب ولما فتشه وجد معه عدة قطع من الحرير مخبأة فى جيب مسحور بداخل الجاكيت فقاده إلى قسم الأزبكية وأخذ الملازم أول حسين فهمى أفندى فى التحقيق معه".

وتابعت الصفحة: "أنكر اللص الأنيق السرقة وقال إنه كان يريد شراء ثوبين من الكريب ولما سقطت من يده على الأرض بعض القطع، وفحص الضابط الجاكيت فعثر فيها على الجيب المسحور ولكن المتهم كان قد حاول أن يمزقه فى طريقه إلى القسم فمنعه الجندى الذى كان يحرسه".

وأوضحت الصفحة، أن حظ مزراحي العاثر جعل الضابط يتذكر أنه سبق التحقيق مع المتهم فى حادثين مماثلين لهذا الحادث وأحال المتهم مقبوضا عليه إلى النيابة وقضت المحكمة بحبسه سنتين جزاء للصوصيته الجريئة وردعا لغيره من المجرمين.