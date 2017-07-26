يعاني طفل بريطاني يبلغ من العمر 4 سنوات من اضطراب نادر يسمى “بيكا”، يجعله يأكل البلاستيك والكرتون والمواد الصلصالية.

ويخطط والدا الطفل المصاب بالتوحد، ماركو سلاويز، إلى الذهاب في رحلة إلى أمريكا لتجربة علاج جديد، ستكلفهما 7 آلاف جنيه إسترليني.

ويأمل والداه أن تحسن رحلة علاجه مهاراته في الكلام واللغة والاتصال، فضلاً عن الرعاية الذاتية والمهارات الحياتية.

وقالت والدة الطفل سارة إن طفلها مصاب بمرض مختلف تمامًا عن أنواع التوحد الشديدة، مشيرة إلى أن التوحد يؤثر على عدة مستويات، فعلى الرغم من أن لديه مهارات الكلام واللغة مشابهة لطفل في عمر 18 شهرًا، إلى أن لديه جسم وقوة لطفل في عمر 7 سنوات.

وأضافت أنه ذكي بشكل لا يصدق، ويحب الكثير من اللعب البدني خاصة “الترامبولين” والسباحة، ويحب -أيضًا- الأرقام والحروف والألوان.

ماركو لديه صعوبة في النوم ويستيقظ يوميًا في الرابعة صباحًا، ويعتمد على أمه للمساعدة في خلع الملابس للذهاب للمرحاض والرعاية الذاتية.

ويعدّ مرض “البيكا” اضطرابا صحيا يصبح لدى المصاب به شهية نحو مواد غير صحية أو غير غذائية مثل الورق والطباشير والنايلون والفحم وغيرها، أو هي شهية لمواد تعتبر غذائية ولكنها غير مغذية أو ناضجة مثل: الطحين والنشا والأرز والبطاطا النيئة أو الملح.