في مشهد طريف وغريب من نوعه، فوجئت امرأة برازيلية بوجود كلب يختبئ داخل محرك سيارتها، عندما توجهت لمحاولة تبين السبب وراء تعطل السيارة وتوقفها بشكل مفاجئ.

وبحسب ما جاء في تقارير إخبارية، فقد كانت هذه السيدة، التي تدعى "ليديان براغا كارلوس"، تقوم بأداء بعض المهام بالقرب من منزلها في بلدية "كامبو لارجو" بالبرازيل، وفجأة أصيبت السيارة بعطل، وعندما فتحت غطاء محرك السيارة، اكتشفت وجود كلب في الداخل بالقرب من غرفة المحرك.



وتمكنت "كارلوس" من إخراج الكلب دون أن يتعرض لأي أذى، بمساعدة أحد المارة، والذي توقف لمساعدتها؛ وبعد ذلك اصطحبت الكلب إلى الطبيب البيطري، وقد تبين أنه في حالة جيدة.

وصرحت قائلة إنها كادت تصاب بأزمة قلبية لدى رؤية الكلب داخل سيارتها بذلك الشكل، مشيرة إلى أنه قد بدا عليه الخوف الشديد، وكانت تخشى أن يكون قد تعرض للأذى أثناء تواجده بالداخل.

وأشارت هذه السيدة إلى أن عمر الكلب يتراوح ما بين 8 إلى 10 أشهر، وهي حالياً تحتفظ به في منزلها، وتأمل في العثور على مالكه، خاصة وأن الكلب لا يمكنه البقاء في منزلها، لأنها تمتلك كلباً آخر.