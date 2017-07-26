أظهرت دراسة حديثة أن مبيدا زراعيا يستخدم بكميات كبيرة على الأشجار المثمرة كان هو المسؤول عن وفاة 13 طفلا بالتهاب في الدماغ في بنغلاديش في العام 2012.

وتوفي هؤلاء الأطفال بعد نحو عشرين ساعة من ظهور الأعراض لديهم، وقيل حينها إن السبب في هذه الوفيات يعود إلى مادة سامة موجودة طبيعيا في بذور فاكهة ليتشي التي تزرع في الصين وجنوب آسيا.

وسجلت وفيات بالأعراض نفسها في الهند، على مقربة من أماكن تزرع فيها هذه الأشجار المثمرة، وأعطى العلماء وقتها التفسير نفسه.

إلا أن الدراسة الجديدة المنشورة في مجلة «ذي لانسيت» الطبية البريطانية عارضت تلك الخلاصات.

وقال سيف الإسلام الباحث في المركز الدولي للأبحاث حول الأمراض المسببة للإسهال في دكا «تظهر دراستنا أن تلك المادة ليست هي المسؤولة عن التهاب الدماغ الذي أودى بحياة الأطفال في بنغلاديش في العام 2012».

وأضاف «نرجح أن يكون السبب هو التعرض لعدة مواد زراعية كيميائية، فلو كانت البذور هي السبب لوجدنا حالات مماثلة في مختلف مناطق البلاد، وليس في منطقة من دون غيرها».