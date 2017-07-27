هل شاهدت من قبل سمكة تطير وتقفز في الهواء خارجة من البحر ، لتطارد فريستها وتلتقطها؟ هذا ما حدث في البحر المتوسط بمصر والتقطته كاميرا مصور لموقع إسباني متخصص في عالم البحار.

وقال سيد محمود الخبير البيئي والبحري لـ "العربية.نت" إن السمكة ذات الحجم الكبير والتي تظهر في #الفيديو وهي تخرج من البحر قفزاً وراء سمكة صغيرة لتلتهمها هي التونة ذات الزعانف الزرقاء، وتتغذى على السمك الأصغر منها، وأضاف أن السمكة الصغيرة هي السردين.

وتابع أن سمك التونة يقوم بانتظار تجمع أسماك السردين الصغير في البحر ليسهل له اصطياده والتهامه، ولكن قد يهرب السردين فتضطر أسماك التونة لملاحقته بحراً وجواً مستغلة زعانفها التي تساعدها على #الطيران لفترة، لكنها تعود لمياه البحر مرة أخرى خلال مدة زمنية بسيطة.

كما أكد أن مثل تلك الملاحقات تنتهي دائماً بوقوع أسماك السردين فريسة سهلة لأسماك #التونة فهي غذائها المفضل.