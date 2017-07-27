عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي نشر الإعلامي مصطفى الأغا فيديو طلب فيه من بعض المتابعين أن يوقفوا سخريتهم بعد الإساءات التي وجهت له على اثر نشره صورة لوالده.

وفي التفاصيل فإن الأغا كان قد نشر صورة له لوالده وعلق عليها بالتالي:

“مهما قلت فلن تفيك الكلمات حقك. والدي الغالي شكراً لكل لحظة حب وحرص ورعاية. فمنك تعلمنا ولا زلنا نتعلم كيف نواجه الحياة ونعيشها”، فتفاجأ بردود فعل ساخرة من بعض المتابعين مما سبب له حالة من الإنزعاج.

وبعد تعرض الصورة للسخريةنشر الآغا تعليقاً آخر وكتب: “تضع صورة والدك في وسائل التواصل لتشكره على ما قدم وتدعو له بطول العمر فيأتي “وضيع” ويعلق ناعقاً بكلمات تافهة. فهل هذا هو التواصل الاجتماعي؟”.

من ثم قام الأغا بتصوير فيديو له وقال فيه: “لكل من يحمل جوال، ويغرد على مواقع التواصل الإجتماعي أقول له إتق الله”.