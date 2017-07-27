نشر موقع ذا صن لقطات صادمة لمشاجرة عنيفة بين مجموعة من النساء رغم توسل الأزواج بالتوقف وبكاء الأطفال.

تم مشاركة الفيديو في البداية عبر "فيس بوك"، وأظهر سيدتين تتصارعان خلال مهرجان ترفيهي في فالوفيلد بشراسة على الأرض أمام حشد عائلي.

وقام امرأتان أخريان بسحبهما من شعرهما لإجبارهما على التوقف، كما حاول الأطفال أيضا التدخل خوفا على أمهاتهم دون جدوى، وانتقلت المعركة بجانب إحدى الألعاب الموجودة في المهرجان.

وقالت الشرطة إنها وصلت لمكان الحادث بعد انتهاء المعركة ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

وذكر الموقع أن المهرجان تقيمه العائلات من جنوب آسيا ويستضيف فرقا موسيقية والألعاب الكرنفالية وأكشاك الطعام ويحضره الآلاف كل عام.