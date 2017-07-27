دعت دراسة جديدة إلى توزيع كلاب على المسنين بوصفة طبية لمساعدتهم على زيادة نشاطهم البدني خارج البيت.

وجاءت الدعوة بعد ان وجد باحثون في جامعة كامبردج وجامعة ايست انغليا في بريطانيا ان امتلاك كلب أو أخذه للمشي خارج البيت من أشد الطرق فاعلية في مواجهة التراجع المعتاد في نشاط الشخص في خريف العمر.

وشجعت الدراسة كبار السن حتى على الخروج والمشي في الأحوال الجوية السيئة لرفع المعنويات وتحسين الحالة الصحية.

وسُئل أكثر من 3000 متطوع مسن من الجنسين إن كان لديهم كلب ويخرجون للمشي معه. كما ارتدوا جهازاً الكترونياً صغيراً يقيس مستوى نشاطهم البدني لمدة سبعة ايام.

واكتشفت الدراسة ان نشاط من لديهم كلب أو حيوان أليف آخر يزيد 30 دقيقة على المتوسط، وهو زمن أطول بكثير مما كان يتوقعه الباحثون.

وقالت رئيسة فريق الباحثين من جامعة كامبردج الدكتورة يو تزو وو "اننا نعرف ان مستويات النشاط البدني تتراجع مع التقدم في السن ولكننا لسنا متأكدين من معرفة الأشياء الأشد فاعلية التي يمكن ان نفعلها لمساعدة الأشخاص على الحفاظ على نشاطهم حين يتقدم بهم العمر".

واضافت ان فريقها وجد "ان الذين يأخذون كلابهم للمشي خارج البيت أنشط بكثير بدنياً ويقضون وقتأ أقل في الجلوس عموماً". وقالت ان الباحثين فوجئوا بحجم الفوارق بين الذين يخرجون للمشي مع كلابهم والآخرين من المتطوعين المشاركين في البحث.

وربط العلماء نتائج دراستهم بالأحوال الجوية وساعات الشروق والغروب في كل يوم من ايام البحث ليجدوا ان نشاط جميع المتطوعين البدني يقل في ايام البرد والمطر ويمضون وقتأ اطول في الجلوس. ولكن اصحاب الكلاب الذين يخروج معها للمشي كانوا أقل تأثراً بسوء الأحوال الجوية وكان مستوى نشاطهم البدني يزيد بنسبة 20 في المئة على من ليس لديهم كلاب.

واقترح فريق العلماء ان يصف الأطباء امتلاك كلب أو المشاركة في فعاليات جماعية للمشي مع كلاب من اجل مساعدة المسنين على زيادة نشاطهم البدني.

وإذا كان امتلاك كلب متعذراً دعا الباحثون إلى تشجيع المسنين على المشاركة في فعاليات محلية تتيح لهم أخذ كلاب اشخاص آخرين للمشي معها.

وقال مدير المشروع من جامعة ايست انغليا البروفيسور آندي جونز ان التحمس لشيء غير حاجاتنا الاعتيادية يمكن ان يشكل دافعاً قوياً ومن الضروري ان يجد العلماء طرقاً لتوظيفه لدى إعداد خطط لممارسة التمارين في المستقبل.

ورحبت رئيسة مؤسسة ابحاث السرطان العالمية كارولين موي بنتائج البحث قائلة "انه لأمر عظيم ان نرى ان شيئاً بسيطاً مثل المشي مع كلب يمكن ان يساعد الأشخاص على زيادة نشاطهم". وشددت على أهمية النشاط البدني قائلة ان الأدلة التي جمعتها منظمتها اظهرت ان النشاط البدني يمكن ان يقلل خطر الاصابة بعدد من السرطانات بينها سرطان الثدي وسرطان القولون.