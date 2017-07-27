تُعد الألياف من العناصر الأساسية في النظام الغذائي، إذا تؤدي وظيفة فسيولوجية مهمة بالوقاية من أمراض القلب، والسكري، والسمنة، وتساعد على الشعور بالشبع.



وفيما يلي ثمانية مصادر للألياف الغذائية، حسب شبكة “سي إن إن” الإخبارية، عن موقع “هيلث جرايد” الإلكتروني:

1- الفاصوليا البحرية



تعد من البقوليات الغنية بالألياف، إذ يعادل كوب واحد منها 19 جراماً من الألياف.

2- التوت



ورغم صغر حبيبات التوت، إلا انها تحتوي على كمية كبيرة من الألياف، ويعادل كوب واحد منها 8 جرامات، وتحتاج النساء خصوصاً إلى 25 جراماً من الألياف يومياً.

3- الخرشوف



يصل معدل تناول الألياف في الولايات المتحدة إلى الـ15 جراماً يومياً، وتُعد هذه الكمية أقل من الموصى بها، وللحصول على المزيد من الألياف، يوصي الأطباء بتناول الخرشوف إذ أن ثلاثة أرباع كوب منه توفر 10 جرامات من الألياف.

4- الكمثرى



يحتوي التفاح والتمر والبرتقال وبعض أنواع الفاكهة الأخرى على نسبة عالية من الألياف القابلة للذوبان، ويساعد هذا النوع من الألياف على خفض نسبة الكوليسترول من خلال امتصاص الجهاز الهضمي لهذه المادة، وتحتوي حبة متوسطة الحجم من الكمثرى على 5 جرامات من الألياف.

5- اللوز



يحتوي اللوز والجوز على نسبة عالية من الألياف، ما يجعلها خياراً جيداً لتناول وجبة خفيفة، وتحتوي الأونصة الواحدة من اللوز أو الجوز على 3.5 جرامات من الألياف.

6- البطاطا الحلوة



ومن الصحي تناول البطاطا الحلوة باستمرار، إذ تحتوي على حوالي 5 جرامات من الألياف.

7- الشوفان



يعد دقيق الشوفان من الألياف القابلة للذوبان لاحتوائه على بيتا جلوكان، حيث يساهم في خفص نسبة الكوليسترول، والحد من خطر الإصابة بأمراض القلب، ويعادل كوب واحد من الشوفان حوالي ٤ جرامات من الألياف.

8- مكرونة القمح الكامل



يعادل كوب واحد من مكرونة القمح الكامل 6 جرامات من الألياف، بينما يحتوي كوب واحد من المكرونة البيضاء على 2.5 جرامات، لذا يُعتبر القمح الكامل مفيداً جداً لزيادة كمية الألياف الخاصة.