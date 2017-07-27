«أنا وعادل سمن على عسل»
الممثلة المصرية يسرا مؤكدة أنها تتمنى ان تعمل من جديد مع الممثل عادل إمام. وأكدت في تصريح أن كل ما نشر حول وجود خلافات بينهما وأخبار أخرى عن اتخاذها قرارا برفض أي تعاون فني معه، هي مجرد شائعات ليس لها أي أساس من الصحة. وقالت: «قدمت مع الزعيم 17 فيلما أعتبرها من أجمل وأنجح أفلامي، وآخر هذه الأفلام كان «بوبوس» منذ أكثر من خمس سنوات، والآن ننتظر عملا فنيا جيدا يجمع بيننا، وعلاقتي به من زمان «سمن على عسل».
«القرصنة الروسية خلال الانتخابات الأميركية أثارت حرباً بين جواسيس أميركا»
الصحافية الأميركية كيمبرلي دوزيير تتحدث حول كيف أثار النقاش الحاد حول القرصنة الروسية وموقف الرئيس ترامب اللطيف من الكرملين جوا عاصفا في عالم التجسس الأميركي.
«نعم، تناولت طعام العشاء مرة مع مايك جاغر نجم أغاني الروك»
ليسلي كوبرن الصحافية الأميركية، التي تحولت إلى داعية سياسية، وهي تعلن عن بدء حملتها للوصول لمجلس النواب الأميركي عن الحزب الديموقراطي.
«هل وقعت ليزا في الحب من جديد؟»
تساؤل لصديقات النجمة البريطانية ليز هيرلي عندما ظهرت لأول مرة في صورة لها مع المنتج والملحن المليونير ديفيد فوستر، الزوج السابق للممثلة يولنده حديد.
«هي الوحيدة التي أحبتني بلا شروط»
الممثلة الأميركية كينيا مور وهي تعرب عن حزنها الشديد لموت جدتها التي ربتها في طفولتها.