الحفاظ على جمال الإطلالة مهمّة تحتاج إلى جهد مستمرّ، فلابد لكل امرأة أن تحافظ على جمالها في أي عمر كانت، ولاسيما بعد سن الثلاثين. ولتبدين دائماً في أفضل صورة بخطوات سهلة وعمليّة، اتبعي هذه النصائح الأساسية التي جمعناها من أشهر خبراء العناية والماكياج:



داومي على ترطيب بشرتك

البشرة الصحية هي أساس الجمال. فاحرصي على استخدام الكريم المرطب والمقاوم لعلامات التقدم في السن لتكون بشرتك ناعمة ومشرقة. إلى جانب ذلك، فإن استخدام الكريم قبل وضع الماكياج وتحديداً كريم الأساس يساعد على ثبات المكياج لفترة أطول.

استعيني بالكونسيلر لإخفاء عيوب البشرة

سواء كنت تستخدمين #الكونسيلر لإخفاء الهالات السوداء أو بعض عيوب #البشرة، فاختاريه بقوام خفيف يلائم لون بشرتك ويمتزج معها بشكل طبيعي. ضعيه باستخدام الفرشاة الخاصة به وابتعدي عن لون الكونسيلر الفاتح، لأنه سيظهر العيوب بدلاً من إخفائها.

أظهري إشراقة بشرتك الطبيعية

لإضفاء الإشراقة واللون الطبيعي على بشرتك، استخدمي حمرة الخدود التي تتلاءم مع لونها وتمتزج بها بشكل طبيعي. للحصول على أفضل طلة، رجي فرشاة البلاش للتخلص من البودرة الزائدة قبل وضع حمرة الخدين، ثم مرريها بخفة على جبهتك، وجنتيك، وأنفك.

ركّزي على محيط العينين

لتحصلي على عيون جذابة، استخدمي ظلال العيون بالألوان الترابية غير اللامعة. ابدئي من الزاوية الداخلية للجفن العلوي باتجاه الخارج سيزيد ذلك من اتساع العين دون مبالغة. قبل الخروج من المنزل والتعرض لضوء الشمس، لا تنسي أن تأخذي نظاراتك الشمسية والقبعة الواقية. فالتعرض المستمر للشمس والحرارة لا يضر ببشرة الوجه والجسم فحسب، بل بالجلد الحساس حول العينين أيضاً.



ابتسمي بثقة

لتحافظي على ابتسامة مثالية، استخدمي مرطب الشفاه الغني، ثم محدد الشفاه لرسم الفم ومنع أحمر الشفاه من التسرب عبر خطوط التجاعيد الرفيعة المحيطة به. بعده طبقي أحمر شفاه غير لامع بلون التوت الناعم أو المرجاني أو المشمشي لتبدو شفتيك ممتلئتين بشكل طبيعي.

أكثري من شرب المياه

جميعنا يعلم أن الإكثار من شرب المياه يساعد على بقاء الجلد ناعماً ورطباً من الداخل مما ينعكس على الخارج. ولكن للحصول على أكبر فائدة ممكنة عليك أيضاً أن ترطبي بشرتك من الخارج. ابدئي يومك بوضع الواقي الشمسي الذي لا يقل عن درجة SPF15 وأتبعيه بكريم النهار المرطّب.