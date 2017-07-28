بعد الانتشار الواسع لفيديو ظهوره بدون بنطال على أحد القنوات العربية ، عاد مجيد عصفور، المحلل السياسي الأردني، وظهر مجدداً على القناة ليوضح حقيقة ما جرى، ويعلق على الحادثة التي انتشرت بسرعة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال عصفور بحسب ما جاء في المقابلة، إن نجله مناف هو من صوّر مقطع الفيديو على سبيل المزاح، وأرسله لأصدقاء أوروبيين له في إسبانيا حيث كان يدرس، مبدياً استغرابه من انتشار المقطع بهذا الشكل.

عصفور، الذي ظهر مع إبنه في المقابلة الأخيرة، أكّد أنه تفاعل بشكل إيجابي مع الحادثة ولم ينزعج، قائلاً إنه لم يصادف شهرة مثل هذه الشهرة في حياته رغم مسيرته الطويلة، مضيفا أنها "ضريبة السوشيال ميديا."

من جهته، قال نجل المحلل السياسي، إنه في البداية شعر ببعض الندم تجاه ما قام به، لكنه لاحقاً شعر بالارتياح بعد أن تحدّث مع والده وتفاجأ أنه "مرتاح" للأمر، ولم يشكّل مشكلة له.

يذكر أن القناة كانت قد استضافت عصفور عبر "سكايب" للحديث عن تداعيات ما حدث بالسفارة الإسرائيلية في عمّان مؤخراً، وقد جرت المقابلة بشكل اعتيادي في حينها، إلا أن انتشار الفيديو الذي صوّره نجل المحلل السياسي أصبح حديث مواقع التواصل بعد ذلك بساعات.