يعتبر فن الرسم على الرمال داخل الزجاج من الفنون القديمة جدا في العالم, وأول من عرفه الأنباط بعد اكتشافهم الساعة الرملية

وبدأ هذا الفن يتدرج إلى جميع البلاد العربية والأجنبية وذلك بشكل ملحوظ في المناطق التي يتوفر فيها المادة الأساسية وهي رمل الكوارتز أو رمل المازار، وتتوافر هذه الرمال في منطقة دهب بمحافظة البحر الأحمر .

في البداية يقول "محمد علي" أحد رسامي الرمل داخل الزجاج، في محافظة مطروح، لقد تعلمت الرسم بالرمال داخل الزجاج من أكثر من ٢٠عاما حيث قام بتعليمي أحد الفنانين التشكيليين كويتي الجنسية واتقنت الرسم بالرمال في فترة لا تتعدي ال ٤٥يوما ومنذ ذلك الوقت وانا اقوم بالرسم بالرمال حتى الآن .

وأضاف "علي" أن الرمال المستخدمة رمال صافية وبيتم صبغها بصبغات خاصة لتظهر بهذه الالوان وبيتم استقطابها من منطقة دهب بمحافظة البحر الأحمر .

وأوضح "محمد علي" أنه سافر لأكثر من دولة ليعرض رسوماته بها مثل الكويت والسعودية ودبي ولاقت إعجاب كبير في هذه الدول.

وأضاف أنه انتقل من محافظة الي اخري ليقوم بالرسم علي الرمال حيث انتقل بين شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم ولكن استقر في النهاية في مدينة مرسى مطروح .

وأشار إلى أن الأدوات المستخدمة في الرسم بالرمال هي قمع صاج وريشة الرسم وسيخ لكبس الرمل داخل الزجاجة، موضحا أن

الإقبال ضعيف الفترة الحالية علي شراء الزجاجات المرسومة بالرمل من داخلها بسبب ارتفاع الاسعار حيث أن بيتروح الاسعار من ٢٠جنيها الي ٦٠جنيها علي حسب الحجم والرسمه.

وأضاف أن الزجاجة تستغرق من ١٠دقائق إلى ٣٠دقيقة لرسمها علي حسب حجم الزجاجة أو الرسومات المرسومة بها حيث لقوم برسم بعض المناظر الطبيعية مثل الجمال أو الأسماك او الشعب المرجانية .





