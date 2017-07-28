«أنا مش عارف ايه اللي جرى لنا»

لاعب فريق نادي الزمالك المصري حسام باولو باكياً أمام كاميرا مودرن سبورت بعد هزيمة فريقه أمام العهد اللبناني وخروجه شبه المؤكد من البطولة العربية وقد كانت فرصته كبيرة، الا ان الخلافات التي لا تنتهي في النادي هي التي أظهرت الفريق على هذا النحو المخجل.