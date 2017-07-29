أصبح بالإمكان معرفة مشاعر الإنسان من خلال تقنية حديثة توصل إليها باحثون في معهد ماساتشوسيتس للتكنولوجيا وتعتمد على إرسال إشارات لاسلكية WIFI.

وتعتمد هذه التقنية على إرسال ترددات راديو إلى جسم الإنسان من خلال جهاز أطلق عليه اسم EQ Radio، ثم يقوم الجهاز بتحليل هذه الإشارات لمعرفة الحالة النفسية للإنسان، مثل مشاعر الحب أو الفرح أو غيرها.

وقال موقع thenextweb إن هذا الجهاز أشبه بأجهزة الراوتر الموجودة في منازلنا.

وعلى عكس أجهزة قياس ضربات القلب التي يتم تركيبها فوق الجلد، يرسل هذا الجهاز إشارات من دون الحاجة إلى ملامسة جسد الإنسان.

وقالت الدراسة إن هذه العملية ستساعد على تصميم منازل ذكية تستطيع تعديل الإضاءة والموسيقى وفقا للحالة المزاجية للأشخاص، وكذلك ستساعد أصحاب شركات الإعلانات على معرفة رغبات الزبائن، وستجعل بشكل عام الأجهزة قادرة على التفاعل مع المستخدمين عوضا عن اقتصارها على تلقي أوامر صريحة منهم.

وقال موقع thenextweb إن هذا الجهاز سيساعد على إنقاذ حياة الأشخاص إذ إنه يمكن أن ينبه الشخص بأنه على وشك الإصابة بأزمة قلبية من خلال رصد ضربات القلب، وكذلك يمكن أن يستخدمه الآباء لمتابعة أطفالهم الصغار.