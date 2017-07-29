توفيت سيدة يابانية خمسينية من عضة قطة بعد 10 ايام إثر الحمى شديدة المصحوبة بنقص صفائح الدم لا يتسبب بها إلا حشرة القراد، وهو ما قد يكون أول انتقال مباشر للمرض من الثدييات للإنسان بهذه الطريقة من نوعه.

و مع البحث في جسدها لم يجدوا أثرا للحشرة، ويفترض الاطباء أن المرض انتقل عن طريق القط مباشرة عندما كانت تساعد قطً مريضًا فنقل لها فايروس أصيب به من حشرة القراد بحسب وزارة الصحة اليابانية .

وقال مسؤول بوزارة الصحة اليابانية لوكالة فرانس برس "لم ترد أي تقارير عن حالات انتقال المرض من الحيوان للإنسان حتى الآن، ولم يؤكد انتقال الفيروس عن طريق القط، لكنه من المحتمل أن تكون هذه هي أول حالة من نوعها."

ويعتبر الفيروس والذي يعرف ب (SFTS) من الأمراض المعدية الجديدة نسبيًا، التي طرأت على الصين وكوريا، واليابان، ويقال إن معدل الوفيات الناتجة عن الفيروس تصل إلى 30 %، وتزداد شدته بشكل خاص لدى الأشخاص الذين تتخطى أعمارهم الخمسين عامًا.

و وفقًا لوسائل الإعلام اليابانية، فقد ظهر فيروس SFTS لأول مرة في البلاد عام 2013،وتقول وزارة الاعلام اليابانية، إن حالة وفاة السيدة بالعام الماضي، هي حالة نادرة، ولكنها نصحت الناس بتوخي الحذر أثناء التعامل مع الحيوانات ذات الحالة البدنية السيئة.

وعلى الصعيد العالمي، ترتبط لدغات القراد على نطاق واسع مع نقل مرض "لايم" ، والذي قد يسبب مرضًا شديدًا او الوفاة، إذا ترك من دون علاج.