قتل رجل أبنة زوجته الوحيدة البالغة من العمر 5 سنوات بعد أن انهال عليها بالضرب المبرح حتى الموت لفقدانها حذائها في حديقة بجنوب لندن.

وقضت المحكمة البريطانية بمعاقبته بالسجن مدى الحياة على "مارفين ايهيناشو" 39 سنة، جراء تعمده قتل الطفلة لغضبه الشديد إزاء فقدانها الحذاء الذي كانت ترتديه.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ذا صن"، فإن زوج الأم اعتدى بالضرب الوحشي على جسد الطفلة الضعيف حتى أزهق روحها بين يديه لفقدان أعصابه بسبب ضياع الطفلة المقتولة لحذائها.

وأوضحت الصحيفة أن الأم تلقت الخبر مقتل ابنتها بصدمة مفزعة لعدم توقعها حدوث هذا الأمر من قبل حبيبها الذي تعمد قتل ابنتها، متنيه الموت لنفسها لعدم قدرتها على العيش بدونه خلال كلمات ألقتها فى خطابها أمام المحكمة.