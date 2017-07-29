«الجميلة.. درة تونس»
الممثل المصري عمرو يوسف متحدثا عن الفنانة التونسية درة التي تعيش في مصر وأصبحت نجمة بكل المقاييس حيث قامت بالعديد من البطولات في مسلسلات درامية مهمة منها «سجن النسا» و«الخروج»، مؤكدا ان أهم ما يميز درة، روحها الطيبة.
«ايناسيو مشي.. عقبال التاني»
جمهور الزمالك العاشق لفريقه بعد ان أنهى ناديه تعاقده مع المدرب ايناسيو إثر الهزيمة المهينة للفريق أمام العهد اللبناني وخروجه المخزي من البطولة العربية.. حيث كتب محبو الزمالك: الحمد لله ان ايناسيو رحل.. عقبال ما يمشي مرتضى منصور.
«أنا مدين لكم بنجاحي»
الفنان السوري باسل خياط للجمهور المصري الذي ابدى إعجابه الشديد بشخصيته المؤثرة من خلال اكثر من عمل درامي كان آخرها مسلسل «30 يوم» الذي قاسمه البطولة فيه آسر ياسين، وحقق المسلسل نجاحا طيبا.
«كانت تشكل في حياتها اختبارا في الأخلاق لعائلة وندسور رسب فيه بعضهم للأسف»
باتريك جونسون، السكرتير السابق الذي عمل لسبع سنوات مع الأميرة الراحلة ديانا، ينتقد بشدة في نسخة جديدة من كتابه «ظلال أميرة»، العائلة الملكية البريطانية لأنها لم تتعامل معها في رأيه بإنسانية واحترام، غير أنه امتنع عن تحديد المسؤول عن ذلك في العائلة.
«كانت في غاية اللطف والكياسة هي وزوجها»
المغنية ريانا بعد أن التقت في قصر الإليزيه بصفتها رئيسة لمؤسسة كلارا ليونيل الخيرية التي أسستها، الرئيس إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت لمناشدته الإسهام في جهود التعليم في الدول النامية.
«وصلت علاقتنا للحضيض وكان لا بد من وضع حد لذلك»
نجمة برنامج «إكس فاكتور» كاتي ويسيل تعترف بأنها تحولت لتعاطي الكحول حتى تواجه عواقب انهيار زواجها وانفصالها عن زوجها، لكنها تؤكد الآن أنها تمكنت من العودة لحياتها الطبيعية الصحية بعد ذلك بفضل ممارستها الرياضة البدنية.